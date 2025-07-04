Президенти України та США під час телефонної розмови говорили про можливості системи протиповітряної оборони України.

Київ і Вашингтон працюватимуть над посиленням захисту українського неба. Про це за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив у Facebook президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, у нього з Трампом відбулася "дуже важлива й корисна розмова".

Зеленський привітав президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності, який відзначається сьогодні, 4 липня.

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"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - відзначив Зеленський.

Як повідомив президент України, він говорив з американським лідером про поточну ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті.

"Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба", - наголосив Зеленський.

Зокрема, президенти домовилися про відповідну зустріч наших команд.

"Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо, що стосується дронів і відповідних технологій", - повідомив Зеленський.

Також лідери країн обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

Контакти Зеленського і Трампа

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Зеленський і Трамп провели зустріч під час саміту лідерів НАТО в Гаазі (Нідерланди). Вона тривала понад 40 хвилин. Пізніше Зеленський розповів, що вони обговорювали питання поставок комплексів Patriot.

Вже за кілька днів по тому стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет вирішив призупинити постачання Україні важливих компонентів і видів озброєння, у тому числі ракет PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot. Гегсет ухвалив це рішення, не зважаючи на те, що аналіз, який провели високопоставлені військові офіцери США, засвідчив, що пакет озброєння, який мав надійти в Україну, але був зупинений, не загрожував боєготовності Сполучених Штатів.

У Кремлі зраділи призупиненню американської військової допомоги для України.

Вчора, 3 липня, Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який не планує відмовлятися від планів повномасташбної війни проти України.

Після дзвінка Росія здійснила масштабний обстріл України ракетами і дронами.

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