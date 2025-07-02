Пєсков заявив, що якщо Україні менше постачатимуть зброї – швидше закінчиться війна.

У Кремлі заявили, що нібито призупинення постачань американського озброєння Україні наблизить закінчення війни.

Про це сказав прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його заяву цитують російські ЗМІ.

Пєсков, зокрема, припустив, що причиною рішення Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів для України стали "порожні склади".

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"Наскільки ми розуміємо, причиною цього рішення були порожні склади, нестача цього озброєння на складах. У будь-якому випадку що менше зброї постачається Україні - тим ближче закінчення "спеціальної військової операції"", - зазначив Пєсков.

Призупинення Сполученими Штатами військової підтримки України

Як повідомляв раніше УНІАН, США зупинили постачання ключової зброї Україні. Видання The Wall Street Journal повідомило, що рішення про припинення поставок зброї, призначеної для України, відображає ослаблення прихильності Білого дому наданню допомоги Києву в його захисті від РФ. Натомість представники адміністрації США наголосили на необхідності більше зосередитися на загрозах з боку Китаю і, що більш актуально, на військових потребах на Близькому Сході.

МЗС України викликало тимчасового повіреного США Джона Гінкеля через затримку постачання зброї. Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца з розмові з ним підкреслила критичну важливість продовження постачання вже виділених оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України. Також посадовиця нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст та атаки на полі бою.

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив сумнів у тому, що США можуть відмовитися постачати Україні засоби для захисту цивільного населення від російських масованих атак ракетами і дронами. Він запевнив, що "поставки тривають", мовляв, "це виглядало б антигуманно - перестати постачати протиракети, особливо для систем Patriot, які абсолютно явно масштабно захищають цивільне населення в Україні".

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