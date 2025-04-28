Три стільці і напружена охорона: в CNN розкрили, як готували зустріч Трампа і Зеленського

До останнього жодна зі сторін не анонсувала ці переговори, але, схоже, сторони задоволені їхнім перебігом.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у базиліці Святого Петра 26 квітня відбулася за збігом обставин та завдяки потужній роботі дипломатів, пише CNN.

У суботу в базиліці панувала напружена тиша. Світові лідери прибули віддати останню шану Папі Франциску. Під час прощальної церемонії за понтифіком несподівано відбулася історична зустріч - Трамп і Зеленський провели першу особисту розмову після конфлікту в Білому домі у лютому.

Це була особлива зустріч всередині високого нефа базиліки. Чоловіки в чорних мантіях прийшли з двома червоними кріслами, охоронці, агенти секретної служби США та чиновники створили напружену атмосферу. Поруч із вхідними дверима Трамп і Зеленський віч-на-віч - не за столом переговорів, а просто за двома стільцями.

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"Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду", - сказав Трамп, коментуючи переговори.

За словами американських та європейських чиновників, зустріч стала результатом зусиль дипломатів, які кілька днів спонукали лідерів домовитися про особисту розмову.

Після зустрічі Трамп різко розкритикував Путіна:

"Я хочу, щоб він припинив вогонь, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є межі угоди, і я хочу, щоб він її підписав, покінчив з нею і просто повернувся до життя".

Однак, враховуючи змінність риторики Трампа щодо Кремля в минулому, залишається питання, наскільки тривалою буде його критична позиція. Попри символізм місця — Ватикан як осередок закликів до миру — конкретних результатів зустрічі щодо припинення війни не озвучено.

Обережна зміна тону

Для Трампа, який раніше заявляв, що він "не є фанатом" Зеленського, та звинувачував його у затягуванні війни, розмова в базиліці Святого Петра стала несподіваною зміною тону.

Зустріч готувалася обережно: обидві сторони не анонсували її заздалегідь. Трамп, вирушаючи до Риму, взагалі ставив під сумнів доцільність займатися зовнішньою політикою під час прощання з Папою.

У момент, коли Трамп і Зеленський проходили базилікою, офіційні особи Ватикану організували місце для приватної розмови — три стільці біля входу. Одне з них, як пояснили, призначалося для перекладача, а не для третього лідера, зокрема Еммануеля Макрона, який коротко поспілкувався з обома і відійшов.

Радник США з національної безпеки Майк Волц підкреслив:

"Те, що він мав намір зробити, це поговорити із Зеленським віч-на-віч і поговорити про те, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі. Обидві сторони повинні цього бажати".

Подробиці розмови залишилися таємними. Відомо, що Зеленський просив більше зброї, а також обговорювалася тема Криму.

Трамп визнав, що процес мирного врегулювання виявився важчим, ніж він очікував. Він заявив, що "здивований і розчарований" ракетними ударами Росії по Києву під час переговорів і припустив, що Путін водить його за ніс.

Держсекретар США Марко Рубіо підсумував ситуацію:

"Цей тиждень буде справді важливим тижнем, протягом якого ми повинні визначитися, чи це те починання, в якому ми хочемо продовжувати брати участь, чи настав час зосередитися на деяких інших питаннях, які є настільки ж, якщо не більш важливими".

Попри всі труднощі, зустріч у Ватикані дала американським дипломатам певну надію на можливість подальшого діалогу з Україною. Трамп, своєю чергою, був вражений атмосферою:

"Це була чудова зустріч. Скажу вам, що це був найкращий офіс, який я коли-небудь бачив".

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані

Як відомо, короткі переговори ​між президентами України та США відбулися 26 квітня у Ватикані, перед похороном Папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після конфлікту в Білому домі в лютому, коли сторони розійшлися в поглядах на умови мирного врегулювання.

Крім того, зустріч відбулася після заяв команди Трампа про те, що вони можуть вийти з переговорів, та зриву консультацій у Лондоні. За даними ЗМІ, американську сторону обурило небажання України йти на територіальні поступки.

Володимир Зеленський після переговорів повідомив, що ця зустріч може стати історичною, якщо Києву та Вашингтону вдасться досягти спільних результатів. Згідно із його заявою, вони обговорювали припинення вогню та тривалий мир.

А Трамп написав у мережі, що обстріли України змушують його думати, що Путін може не бажати припинення війни, тому варто тиснути на нього за допомогою нових санкцій.

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