Зеленський очікує від зустрічі з Трампом результатів за двома важливими напрямками

Водночас, наразі глава держави не очкує на реальні переговори з Росіє, бо там відбуваються парламентські вибори.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наприкінці вересня у Нью-Йорку. Український лідер сподівається домогтися результатів щодо енергетичної і продовольчої безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Калгарі (провінція Альберта).

Зокрема, у Зеленського запитали, чого саме Україна очікує від переговорного процесу за участі США і яким він бачить можливий тристоронній формат перемовин Україна-США-Росія.

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"Я вважаю, що у нас не буде сильних переговорів під час виборчого періоду в Росії. Ми це розуміємо. Але наприкінці вересня у нас буде можливість зустрітися, я так думаю, з американською командою в Нью-Йорку", - відзначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що до зустрічі у Нью-Йорку щодня радники з питань національної безпеки матимуть зв’зок з американською командою.

"Ми говоримо про те, який можемо мати результат, як підготуватися до тристоронньої зустрічі і яким може бути результат після тристоронньої зустрічі", - повідомив Зеленський.

Водночас, він додав, що усі партнери у світі порушують питання блокування Росією у Чорному морі коридору для постачання українського збіжжя на глобальні ринки.

"Ми відповіли, і ми зробили те саме. Але ми повинні реагувати. Інакше, Росія ніколи не зупинить цю війну, бо ніколи не відчуватиме цієї війни. Те саме стосується енергетики", - заявив Зеленський.

Тому, за його словами, нині розглядаються теми потенційних результатів щодо енергетичної та продовольчої безпеки.

"І я думаю, що ми можемо бути більш відкритими після зустрічі з президентом Трампом у Нью-Йорку. Я сподіваюся, що ми знайдемо можливість це зробити", - наголосив Зеленський.

Як відомо, у другій половині вересня у Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН за участі переважної більшості лідерів держав світу.

Переговори щодо миру в Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня до України приїжджали спеціальні представники Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За словами Зеленського, було кілька дуже непоганих нових ідей, які привезли переговорники зі Сполучених Штатів Америки. Водночас, він не знає, чи вдасться ті ідеї реалізувати.

Сьогодні, 10 вересня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема енергетичного перемир’я з Україною наразі предметно не обговорюється.

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