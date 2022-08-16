Президент розповів, що просив у західних партнерів до повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський стверджує, що не вірив у можливість повномасштабної війни з Росією попри на попередження від західних партнерів.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

"Ніхто не вірив, що це буде так. І ніхто цього не знав. А тепер всі говорять, що ми вас попереджали, а ви попереджали загальними фразами. Коли ми сказали, дайте нам конкретику - звідки вони візьмуться, скільки людей і так далі - у всіх було стільки ж інформації, скільки і у нас. І коли я сказав: "Добре, якщо вони йдуть звідси і тут будуть важкі бої, чи можемо ми отримати зброю, щоб зупинити їх?" Ми не отримали її. Навіщо мені всі ці попередження? Навіщо мені зводити наше суспільство з розуму?", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що РФ веде проти України гібридну війну і ще задовго до 24 лютого завдала енергетичного, політичного та фінансового ударів.

"Їм потрібен був курс нашої валюти воєнного часу, щоб у нас не було бензину. Ось і зробили все так: палива не було, газу у нас не було, нас відрізали для того, щоб опалювальний сезон призвів до дестабілізації всередині країни, і щоб люди знали, що є ризики девальвації валюти, так вони б зняли гроші. Загалом, вони це зробили, щоб ми перестали бути країною, а до моменту їх вторгнення вже були б ганчіркою, а не країною. Ось на що вони робили ставку. Ми не пішли на це", - каже глава держави.

За словами Зеленського, в майбутньому люди вирішать, правильно це було чи ні. Він також додав, що мав відчуття того, що росіяни хотіли підготувати Україну до м'якої капітуляції.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що всі російські терористи повинні знати: вони будуть знайдені і знищені.