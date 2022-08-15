Глава держави заявив, що окупанти повинні знати, що кожен метр української землі - це для них абсолютна небезпека.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що всі російські терористи повинні знати, що вони будуть знайдені і знищені.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні до українців.

"Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває героїчний опір наших військових на Донбасі. В Харківській області. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни", - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що хоче особливо подякувати усім українським артилеристам, розвідникам, Службі безпеки України та усім іншим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів та їхніх складів боєприпасів.

"Усі російські терористи мають знати, що кожен метр української землі для них - це абсолютна небезпека. І як би вони не намагались заховатись, де б це не було - вони будуть знайдені і знищені", - наголосив Зеленський.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Зеленський радів знищенню російських окупантів.