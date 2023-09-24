Втім, українські політики, зокрема опозиційні, проти цієї ідеї, адже вона надто ризикована.

Деякі західні політики підштовхують Україну до проведення парламентських і президентських виборів, попри війну та воєнний стан.

Як пише The Washington Post, цю пропозицію, яку спочатку висунув Тіні Кокс, голландський голова Парламентської асамблеї Ради Європи, також підтримав сенатор Ліндсі О. Грем під час візиту до Києва минулого місяця разом із сенаторами Річардом Блументалем та Елізабет Воррен.

Інші республіканці також підхопили цю ідею, зокрема й консервативні коментатори, такі як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив Зеленського у скасуванні виборів. Втім, Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану.

Відео дня

"Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є фактично неможливим і також необдуманим, на думку українських чиновників, експертів з виборів і прихильників демократії. Приблизно одна п'ята території України зараз окупована російськими військами. Мільйони українців переміщені, багато з них живуть за межами країни. Десятки тисяч солдатів воюють на фронті", - пише газета.

Довести відданість демократії

Тиск щодо проведення виборів підкреслює постійні вимоги деяких чиновників на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть попри те, що українці двічі піднімалися на масові продемократичні демонстрації - під час Помаранчевої революції 2003-4 років і Революції Гідності на Майдані 2013-14 років.

Українські чиновники кажуть, що для того, щоб провести голосування під час війни, необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перешкоди. У приватних розмовах дехто каже, що така перспектива абсолютно неможлива і може дати московським силам шанс проникнути в Україну та послабити її зсередини.

"Росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали... Немає ситуації, в якій можна було б провести демократичні вибори під час війни", - заявив український чиновник в апараті безпеки, який побажав залишитися анонімним.

Посадовець сказав, що проведення виборів може дати Росії можливість маніпулювати та створювати розбіжності в українському суспільстві та серед політиків.

"Це ризиковано, погано для країни та безглуздо з політичної точки зору", – сказав чиновник, додавши, що "це підірве дуже крихку політичну стійкість Української Держави".

Але київські чиновники також не можуть відкинути ідею проведення виборів безконтрольно і ризикують відштовхнути ключових політичних гравців на Заході, які вимагають виборів і мають вирішальне значення для підтримки міжнародної фінансової та військової допомоги Україні.

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що проведення виборів під час війни призведе до того, що Україна програє війну, оскільки внутрішні політичні розбіжності - розбіжності, які є природними для демократичного суспільства - руйнують національну єдність, необхідну для перемоги над Росією.

"Ціною проведення виборів у воєнний час буде програна війна. Єдність є незамінним ресурсом нашої перемоги", - сказала Тимошенко в інтерв’ю в Брюсселі цього місяця.

Тимошенко також зазначила, що солдати, які воюють, матимуть труднощі з голосуванням і їм заборонено за законом балотуватися на посади під час війни. "Ті, хто жертвує своїм життям на передовій, більшість із них не зможуть проголосувати. Сім мільйонів українців зараз є біженцями, багато хто живе за межами країни - більшість із них не зможуть голосувати", - додала вона.

"Вільні і справедливі" вибори, попри війну

У травні нідерландський політик Кокс дав інтерв’ю українським ЗМІ, у якому закликав Київ провести вибори, які були б "вільними та справедливими". Він навів приклад Туреччини, яка проводить вибори безпосередньо після сильного землетрусу, як доказ того, що проведення голосування можливе.

Пізніше Кокс змінив свої коментарі, визнавши, що вибори не можуть бути проведені, поки в Україні діє воєнний стан, який навряд чи буде скасовано до закінчення війни. Але він сказав: "У певний момент будуть вибори, і я раджу почати до них готуватися якомога швидше".

Грем зробив свої заяви під час зустрічі із Зеленським, перебуваючи в Києві у складі делегації Конгресу. На прес-конференції перед зустріччю він сказав, що для України "настав час зробити наступний крок у розвитку демократії, а саме провести вибори у 2024 році".

"Я хочу, щоб у цій країні були вільні та чесні вибори, навіть коли вона зазнає нападів", - сказав Грем.

В інтерв’ю українським ЗМІ після візиту Грема Зеленський назвав пропозицію американського сенатора "дуже розумними, дуже справедливими". Але він також додав, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише "якщо право голосу буде забезпечено для всіх громадян".

"Як військові зможуть проголосувати? Покажіть мені інфраструктуру. Цього ще ніхто не показував. Як люди за кордоном зможуть проголосувати? Мені ніхто не показував", - сказав президент.

Наступного дня Грем виступив із заявою, в якій зазначив, що йому "дуже приємно почути, що президент Зеленський відкрив двері до виборів в Україні в 2024 роц", назвавши це рішення "сміливим і важливим" і "актом непокори проти вторгнення Росії".

"Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни", - сказав Грем.

У його заяві визнається, що український парламент "має схвалити це" і що "середовище безпеки" для голосування "буде складним".

Ціна виборів

Зеленський також сказав, що Україна не може дозволити собі витратити 135 мільйонів доларів на проведення виборів, поки вона бореться за своє виживання. Він припустив, що якщо Захід хоче виборів, то він повинен за це заплатити.

"Я не буду проводити вибори в кредит. Я теж не буду брати гроші зі зброї і спрямовувати їх на вибори", – сказав Зеленський.

Гроші, за його словами, підуть на організацію голосування серед військових і приблизно 7 мільйонів українських біженців за кордоном. Захід також мав би надіслати спостерігачів за виборами, які б були "в окопах", сказав президент.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі розкритикував підрахунки Зеленського про 135 мільйонів доларів. Раніше Рамасвамі заявив, що США мають припинити фінансування України та змусити Київ домовлятися з Москвою.

"Його завуальована погроза відмовитися від демократичних виборів в Україні, якщо американський народ не заплатить за них і не виділить ще 135 мільйонів доларів фінансування, є новим рівнем здирництва", - сказав Рамасвамі в заяві, опублікованій Fox News.

У серпні Верховна Рада України продовжила воєнний стан на 90 днів, до листопада, тим самим перенісши парламентські вибори, які мали відбутися не пізніше кінця жовтня.

Щоб парламентські вибори відбулися, необхідно внести зміни до Конституції, вважають правознавці. В якості альтернативи можуть скасувати воєнний стан.

Однак депутатам потрібно буде припинити воєнний стан щонайменше на два-три місяці - час, необхідний за українським законодавством між оголошенням виборів і днем ​​голосування, а також дати кандидатам достатньо часу для агітації.

Що кажуть у Білому домі

Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена заявили, що Україна сама вирішує, коли проводити вибори. Під час візиту до Києва на початку цього місяця державний секретар Ентоні Блінкен закликав Зеленського провести широкі консультації з суспільством і українською опозицією щодо того, коли провести наступне голосування.

Високопоставлений чиновник США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що адміністрація Байдена з розумінням ставиться до багатьох матеріально-технічних перешкод для проведення виборів у воєнний час.

"Ми не підштовхуємо їх до проведення виборів", - сказав високопоставлений чиновник.

Один український парламентар сказав, що тиск надходить передусім з боку республіканців у зв’язку з початком президентських виборів 2024 року. "Це логічно і очікувано. Звичайно, українські справи так чи інакше стануть частиною внутрішньоамериканського дискурсу", - сказав законодавець на умовах анонімності для захисту дипломатичних відносин.

Екс-прем'єрка Тимошенко заявила, що її партія не згодна з Зеленським у багатьох питаннях, але виступає проти проведення виборів у нинішніх умовах.

"Ми категорично проти цього. Програти війну лише тому, що хтось хоче виборів - це неприпустимо", - сказала Тимошенко.

Вибори в Україні

Як відомо, у 2024 році мають відбутися вибори президента України. Перший тур має відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) - 21 квітня. Водночас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні наразі діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонене.

Зеленський раніше заявив, що Україна готова провести вибори у 2024 році, але є низка проблем, які потрібно вирішити, зокрема, питання з волевиявленням на тимчасово окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: