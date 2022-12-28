Чим міцніша єдність українців, тим швидше буде перемога України над РФ, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України - політичної, економічної чи духовної, - вона відповідатиме миттєво і жорстко.

Українці мають берегти свою єдність, про це він сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Ми маємо берегти її попри будь-які особисті емоції, будь-які особисті інтереси. Єдність - це те, що дозволяє нам зараз зміцнювати суспільство, нашу державу, перемагати разом і змінювати негативні тенденції нашої багатовікової історії. Чим сильніша єдність, тим більшою і швидшою буде наша з вами перемога", - підкреслив він.

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Глава держави додав, що в єдності українці мають бути рівними.

"Рівними в єдності. І це зараз виклик. Дуже важливий момент. Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто маючи будь-яку політичну вагу чи будь-яку владну позицію, буде намагатися повернутися до старого життя. До життя до 24 лютого. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України - чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, - наша держава буде відповідати миттєво і жорстко", - наголосив Зеленський.

Він додав, що в світі не існує такого золота для хрестів чи будь-чого ще, яке могло б "перекрити моральну іржу від зв'язків з державою-терористом".

"І вибачте, якщо хтось з політичного класу України думає, ніби коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підніматись з окопів і йти у наступ, - це ознака божевілля, і таких в політиці не буде. Я прошу всіх залишити вдома особисті амбіції та працювати на захист нашого спільного дому. Працювати разом з державою так, як потрібно для захисту свободи і наших людей", - закликав президент.

Зеленський зауважив, що коли триває така жорстока війна - це "не час для особистої політичної партизанщини десь тут у тилу, в медіа чи тим більше в столицях держав, які нам допомагають".

Виступ Зеленського сьогодні в Раді - що найважливіше треба знати

Президент України 28 грудня виступив у парламенті та підбив підсумки цього року. Під час виступу Зеленський, зокрема, заявив, що Захід перестав боятися Росію, і наша країна стала одним із лідерів вільного світу.

Крім того, очільник нашої держави повідомив, що від російських загарбників вже вдалося звільнити понад 1 тис. 800 наших населених пунктів.

Варто зазначити, що армія України розпочала контрнаступ наприкінці літа. Загальні втрати Росії в Україні становлять близько 103 тисяч 770 ворогів.

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