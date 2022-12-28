Президент пообіцяв звільнити всіх українських полонених, які стали бранцями Кремля.

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де підбив підсумки року.

Як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, окрім президента були в залі присутні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові, члени родин загиблих героїв.

Виступ президента тривав 52-і хвилини. В посланні Зеленський підкреслив, що Захід перестав боятися Росію, тому що Україна стала одним з лідерів вільного світу. Саме Україна допомогла Заходу віднайти себе, на думку Зеленського.

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Президент пообіцяв звільнити всіх українських полонених, які стали бранцями Кремля. З початку війни Україна повернула вже 1456 людей. Зеленський також додав, що Україна відновить свою територіальну цілісність, а допоможе їй в цьому власний потужний оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський згадав про план відбудови України, який має стати найбільшим економічним проектом Європи у післявоєнний час.

"У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все більше працює на "виїзд"… якщо працює", - такими словами Зеленський описав Кримський міст.

Україна буде розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки, а також стане лідером у побудові зеленої енергетики, наголосив Зеленський.

Президент України також відзначив роль Нідерландів, які допомогають притягнути Росію до відповідальності за військові злочини.

Війна в Україні

Раніше Зеленський заявив, що 2023 рік буде вирішальним на лінії фронту в протистоянні з Росією. Він також розповів, що світова спільнота сприйняла формулу миру від України вкрай позитивно.

Президент України нещодавно поставив цілі дипломатам на 2023 рік.