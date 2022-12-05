Президент України втілює стійкість українського народу, він став флагманом демократичного світу, пише FT.

Президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією британської газети Financial Times.

Видання називає главу нашої держави "втіленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії".

"Президент України став флагманом демократичного світу в глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити перебіг цього століття", - пише FT.

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Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року.

Видання також зазначає, що попри багато критики на адресу Зеленського у мирний час його президенства, під час війни він показав себе гарним лідером, який зміг згуртувати як Україну для протистояння вторгненню, так і країни Заходу для допомоги Україні в цьому.

FT пише, що рішення президента залишитися в Києві замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію, "було одним із найважливіших моментів у війні, що спонукало українську армію та її народ до опору". "Це стало несподіванкою для українців і західних союзників, які мали низькі очікування від політичного лідера країни", - отмечает газета.

Згадуючи перші дні повномасштабного вторгнення Росії та своє рішення залишаться Зеленський в інтерв'ю FT: "Я більше відповідальний, ніж хоробрий. Я просто ненавиджу підводити людей".

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, 24 лютого рано враці Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські окупанти змогли підібратися впритул до Києва, однак захопити українську столицю вони так і не змогли як через власні помилки, так і завдяки вдалим діям наших військових.

Експерти британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI) у своєму ґрунтовному дослідженні зазначили, що Кремль планував захопити Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність та низьку підготовку. За даними аналітиків, під Києвом росіяни досягали переваги у співвідношенні сил - 12:1.

Також зазначається, що над планом захоплення України працювало вузьке коло людей, яке очолював сам російський диктатор Володимир Путін. Крім того, росіяни намагалися схилити українських генералів до співпраці. Для придушення опору населення росіяни розділили українців на чотири групи.

Влітку в українській розвідці заявляли, що Росія має план війни в Україні на 120 днів, а його подальші коригування будуть залежати від успіхів на сході.

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