Президент України Володимир Зеленський щодо візиту до Сполучених Штатів Америки та Канади зазначає, що усі домовленості, яких було досягнуто, необхідно реалізувати якнайшвидше.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, зазначивши, що провів сьогодні, 25 вересня, наради щодо підсумків візиту до США та Канади, а також зустрічей з лідерами держав-партнерів на полях Генеральної Асамблеї ООН.
"Усі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України - все маємо реалізувати якнайшвидше. Щодо кожного з напрямків визначаємо конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей. Оборона, політична взаємодія, посилення й очищення інституцій, енергетика, відновлення", - зауважив глава держави.
Зеленський також згадав про призначену спеціальну представницю США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. За його словами, це дуже важливе призначення і це "чіткий символ довіри Америки до майбутнього України".
"Я провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була й у Вашингтоні - на переговорах у розширеному складі з президентом Байденом. Продуктивний настрій. І для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та в Україні", - сказав президент.
Візит Зеленського у США та Канаду
Як повідомляв УНІАН, Зеленський під час перебування у США оголосив, що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема систем протиповітряної оборони.
24 вересня Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Також він нагадав, про рішення Канади щодо тривалої оборонної підтримки обсягом півмільярда доларів.