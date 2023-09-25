Він розповів, що щодо кожного з напрямків визначається конкретний посадовець, який відповідатиме за виконання домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський щодо візиту до Сполучених Штатів Америки та Канади зазначає, що усі домовленості, яких було досягнуто, необхідно реалізувати якнайшвидше.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, зазначивши, що провів сьогодні, 25 вересня, наради щодо підсумків візиту до США та Канади, а також зустрічей з лідерами держав-партнерів на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Усі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України - все маємо реалізувати якнайшвидше. Щодо кожного з напрямків визначаємо конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей. Оборона, політична взаємодія, посилення й очищення інституцій, енергетика, відновлення", - зауважив глава держави.

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Зеленський також згадав про призначену спеціальну представницю США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. За його словами, це дуже важливе призначення і це "чіткий символ довіри Америки до майбутнього України".

"Я провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була й у Вашингтоні - на переговорах у розширеному складі з президентом Байденом. Продуктивний настрій. І для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та в Україні", - сказав президент.

Візит Зеленського у США та Канаду

Як повідомляв УНІАН, Зеленський під час перебування у США оголосив, що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема систем протиповітряної оборони.

24 вересня Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Також він нагадав, про рішення Канади щодо тривалої оборонної підтримки обсягом півмільярда доларів.

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