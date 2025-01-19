Глава держави анонсував невдовзі ще нові санкційні рішення.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО щодо санкцій стосовно зрадників.

Про це президент сказав у своєму відеозверненні в Telegram.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород. На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", - зазначив глава держави.

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Зеленський додав, що зараз готуються ще нові санкційні рішення.

"Будуть вони незабаром", - пообіцяв президент.

Згідно з додатком до оприлюдненого Указу Зеленського, у санкційному списку 18 осіб. Серед них: народні депутата Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, лідер забороненої партії "Наші" Євген Мураєв, також глава забороненої Комуністичної партії Петро Симоненко, екснардеп Олег Волошин, екснардеп Леонід Байсаров. Зокрема Бойка позбавили звання Героя України, яке він отримав у 2004 році "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".

Інша інформація щодо цих санкцій

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України повідомив, що очікується запровадження нових санкцій Ради національнох безпеки і оборони.

При цьому, він додав, що дав високу оцінку роботі українських правоохоронців - СБУ, ДБР, Національної поліції та прокуратури у питанні протидії "зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство".

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