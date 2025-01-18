За словами президента, кожен, хто стає на шлях проти України, "повинен памʼятати, що буде відповідь".

Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нових санкцій Ради національнох безпеки і оборони. Про це повідомляється у Телеграм-каналі глави держави.

Зокрема, він високо оцінив роботу українських правоохоронців - СБУ, ДБР, Національної поліції та прокуратури.

"Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО – завтра буде указ", - написав президент.

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Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 10 січня США запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ.

Зокрема, під нові санкції США потрапили російські нафтові, газовидобувні, бурові та страхові компанії, а також їхнє керівництво.

Згодом Велика Британія слідом за США запровадила масштабні санкції проти РФ. Обмеження, зокрема, стосуються двох російських нафтових гігантів.

Як зазначили у британському уряді, підтримання безпеки країни є першочерговим завданням і невід’ємною частиною Плану змін прем’єр-міністра. При цьому "кожен удар, який ми завдаємо російським нафтовим доходам, є ще одним кроком до справедливого та сталого миру в Україні, а також кроком до безпеки та процвітання у Великобританії та за її межами".

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