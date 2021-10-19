Президент Володимир Зеленський привітав прийняття парламентом закону про Національне антикорупційне бюро.
Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.
"Вітаю Верховну Раду з ухваленням важливого закону про НАБУ 5459-1", – написав президент.
Зеленський подякував 304 народним депутатам, які підтримали цей документ.
"Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції України. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури країни", – підкреслив він.
Читайте такожНовий глава САП та захист повноважень директора НАБУ: Україна і США у заяві згадали про антикорупційні органиНагадаємо, 19 жовтня за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України" (реєстраційний номер 5459-1) проголосували 304 народних депутати України.
Законом передбачено, що Кабінет міністрів України приймає рішення про звільнення директора НАБУ з посади, якщо за нього проголосувало не менше дві третини посадового складу уряду.
Законом також визначено, що Кабінет міністрів України спрямовує і координує діяльність Національного бюро.
Акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині Кабінетом міністрів України.
Законом передбачено, що директор Антикорупційного бюро може бути відсторонений від посади або від виконання посадових, службових обов’язків лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.
У разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження здійснює перший заступник директора Бюро, а в разі його відсутності – один із заступників директора Бюро до дня призначення директора.