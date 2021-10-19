Зроблено важливий крок для того, щоб в Україні антикорупційна інфраструктура працювала стабільно, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський привітав прийняття парламентом закону про Національне антикорупційне бюро.

Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

"Вітаю Верховну Раду з ухваленням важливого закону про НАБУ 5459-1", – написав президент.

Зеленський подякував 304 народним депутатам, які підтримали цей документ.

"Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції України. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури країни", – підкреслив він.

Читайте такожНовий глава САП та захист повноважень директора НАБУ: Україна і США у заяві згадали про антикорупційні органиНагадаємо, 19 жовтня за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України" (реєстраційний номер 5459-1) проголосували 304 народних депутати України.

Законом передбачено, що Кабінет міністрів України приймає рішення про звільнення директора НАБУ з посади, якщо за нього проголосувало не менше дві третини посадового складу уряду.

Законом також визначено, що Кабінет міністрів України спрямовує і координує діяльність Національного бюро.

Акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, що директор Антикорупційного бюро може бути відсторонений від посади або від виконання посадових, службових обов’язків лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження здійснює перший заступник директора Бюро, а в разі його відсутності – один із заступників директора Бюро до дня призначення директора.

Автор: Антоніна Доломанжи