У конкурсній комісії мають бути представники міжнародних та іноземних організацій.

Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за прийняття закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України" (реєстраційний номер 5459-1) проголосували 304 народних депутати.

Законом передбачено, що Кабінет міністрів приймає рішення про звільнення директора НАБУ з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу уряду.

Також зазначається, що директором НАБУ може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п’яти років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Визначається, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який займається корупційними та іншими кримінальними правопорушеннями.

Законом визначено, що Кабінет міністрів спрямовує і координує діяльність Національного бюро.

Акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, що директор Антикорупційного бюро може бути відсторонений від посади або від виконання посадових, службових обов’язків лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження здійснює перший заступник директора Бюро, а в разі його відсутності – один із заступників директора Бюро до дня призначення директора.

Законом визначено, що до конкурсної комісії щодо обрання директора НАБУ входять три особи, яких визначає Кабінет міністрів, і ще три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції. Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних та іноземних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень директора Національного антикорупційного бюро або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення).

Передбачено, що член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно в режимі відеоконференції.

Відповідно до закону, конкурсна комісія вносить подання стосовно трьох відібраних кандидатів на посаду директора Антикорупційного бюро прем’єр-міністру, який зобов’язаний протягом п’яти днів з дня його внесення Конкурсною комісією внести на розгляд Кабінету міністрів подання про призначення одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів на посаду директора Бюро. Кабмін протягом 10 днів з дня внесення прем’єр-міністром подання про призначення кандидата на посаду директора НАБУ на відкритому засіданні призначає таку особу на посаду директора НАБУ.

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У разі якщо Кабінет міністрів не прийняв рішення про призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро особи, зазначеної в поданні прем’єр-міністра, він невідкладно вносить на розгляд до Кабінету міністрів подання стосовно трьох відібраних Конкурсною комісією кандидатів. У такому разі призначеною на посаду директора Національного антикорупційного бюро вважається особа, кандидатуру якої на відкритому засіданні Кабінету міністрів, що проводиться невідкладно, під час рейтингового голосування підтримали найбільше членів Кабміну.

Передбачено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. З дня набрання чинності цим законом розпочинається формування комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України і проводиться відкритий конкурсний відбір на зайняття цієї посади. Особа, яка станом на день набрання чинності цим законом займає посаду директора НАБУ, продовжує здійснювати всі повноваження до моменту призначення директора за результатами відкритого конкурсного відбору.

Національне антикорупційне бюро

НАБУ було створено у квітні 2015 року як правоохоронний орган із широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.

На сьогодні директор НАБУ призначається на посаду та звільняється президентом України. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів може прийняти рішення про звільнення директора. Строк повноважень керівника НАБУ складає сім років.

Наразі Антикорупційне бюро очолює Артем Ситник. У 2020 році Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Однак піти у відставку той відмовився. КСУ тоді відкрив провадження за поданням 51 народного депутата щодо конституційності указу президента від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.

Автори клопотання вважали, що п'ятий президент Петро Порошенко, призначивши Ситника директором НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив встановлену частиною 4 статті 5 Конституції заборону на узурпацію державної влади. Також нардепи вважали, що видання указу суперечить положенням частини 2 статті 6, частини 2 статті 8, частини 2 статті 19, пункту 31 частини 1 статті 106 Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

16 вересня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

16 грудня 2020 року набрало чинності рішення Конституційного суду, згідно з яким втрачають чинність окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро. Тоді міністр юстиції Малюська пояснив, що це не змінює статус ані директора НАБУ Ситника, ані самого Бюро.

Автор: Надя Пришляк