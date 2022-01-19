Президент вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський після зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном висловлює переконання, що жодного рішення про Україну без України не буде.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Завершили переговори із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку Сполучених Штатів. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня Блінкен прибув до Києва.

Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Президент на зустрічі з державним секретарем США заявив про необхідність надання допомоги для модернізації Збройних сил України.

Зеленський також зазначив, що інтенсивність контактів свідчить не про слова, а про конкретну підтримку.

Окрім зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, він зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Темами переговорів стануть практична підтримка України з боку США і активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Також планувалось, що Блінкен зустрінеться з членами родин і співробітниками посольства США в Україні, аби "повідомити про зусилля Держдепартаменту стосовно планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

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