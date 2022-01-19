Він зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і президентом Володимиром Зеленським.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Про це у своєму Twitter повідомила кореспондент CNN Дженніфер Ханслер. Вона опублікувала фото американського чиновника біля трапа літака.

Візит Блінкена до України: що відомо

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Київ та Берлін 19-20 січня. У столиці України він 19 січня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою для того, щоб "зміцнити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України".

Також Блінкен зустрінеться з членами сімей та співробітниками посольства США в Україні, щоб "повідомити про зусилля Держдепартаменту з планування на випадок непередбачених обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

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У Києві 19-20 січня можуть обмежити рух на дорогах через візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена в Україну. Обмеження руху можливі у центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Нагадаємо, минулого разу Блінкен відвідував Київ у травні 2021 року.

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