Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада «перекриє кисень» всім людям, які руйнують незалежність України зсередини.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес-конференції в Києві.
«Війна на сході, окупація території Криму з російського боку і дуже потужна, серйозна інформаційна війна всередині нашої країни. Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет, я це роблю», - заявив він.
Зеленський наголосив, що стратегія дуже проста: «Усередині країни ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують її незалежність не словами, а діями, тому ви бачите сьогодні дії, які направлені сьогодні проти таких людей, у яких, окрім паспорта України, більше нічого українського немає. Це моя стратегія, і я її доведу до кінця».
Санкції проти Медведчука: що відомо
- 2 лютого Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.
- 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради "Опозиційної платформи – за життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
- РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
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