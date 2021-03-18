За словами президента, дії влади сьогодні спрямовані проти людей, в яких, окрім паспорта України, більше нічого українського немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада «перекриє кисень» всім людям, які руйнують незалежність України зсередини.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес-конференції в Києві.

«Війна на сході, окупація території Криму з російського боку і дуже потужна, серйозна інформаційна війна всередині нашої країни. Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет, я це роблю», - заявив він.

Зеленський наголосив, що стратегія дуже проста: «Усередині країни ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують її незалежність не словами, а діями, тому ви бачите сьогодні дії, які направлені сьогодні проти таких людей, у яких, окрім паспорта України, більше нічого українського немає. Це моя стратегія, і я її доведу до кінця».

Санкції проти Медведчука: що відомо

2 лютого Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради "Опозиційної платформи – за життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

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Автор: Костянтин Гончаров