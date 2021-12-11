Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпосту в Краматорську. Чиновник на авто прямував в зону Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляє Перший Блогпост, опублікувавши в мережі відео з хамською поведінкою чиновника.
При в'їзді в Донецьку область поліція зупинила автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Машина зупинилася не відразу - вона ще проїхала кілька метрів вперед.
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Гогілашвілі після зупинки розлютився і почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх і лізти в бійку.
"Ви що не бачите хто я? Я, бл*дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я", – пояснив свою позицію Гогілашвілі.
Заступник міністра поводився досить грубо з поліцейськими, погрожував їм і всіляко ображав. Також він заявляв, що "заступник міністра з таким ї*алом, як у мене, всього один", тому правоохоронці зобов'язані були його знати.
Співробітник поліції пояснив, що у них в кабінетах не висять фото заступників міністра, проте тепер він радий познайомитися з ним особисто.
"А тепер і я тебе знаю, але тобі це приємно не буде", – пригрозив йому у відповідь Гогілашвілі.
Чиновник зажадав, щоб всі правоохоронці назвали свої імена і номери жетонів, постійно говорив, що вони "гонять" і вимагав "поводитися по-людськи", хоча співробітники поліції, судячи з відео, зверталися до нього ввічливо і поводилися згідно з правилами.
Після довгих суперечок зі співробітником поліції, Олександр Гогілашвілі почав смикати правоохоронця і провокував бійку.
Поліцейські намагалися йому пояснити, що зобов'язані перевіряти документи у всіх, незалежно від їх чину, на що Гогілашвілі запитав: "Ти думаєш, зі мною бандити чи що", а поліцейський йому відповів, що в 2014 році тут їздили різні.
"Розборки" Олександр Гогілашвілі з правоохоронцями на блокпосту в Краматорську (відео)
Довідка УНІАН. Олександр Гогілашвілі почав роботу в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2019 року - відразу на посаді заступника Арсена Авакова, який очолював відомство тоді.
У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.
Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - є особистим помічником президента Володимира Зеленського.