Гогілашвілі був обурений зупинкою і тим, що співробітники правоохоронних органів не знають його, замголову МВС, в обличчя.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпосту в Краматорську. Чиновник на авто прямував в зону Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Перший Блогпост, опублікувавши в мережі відео з хамською поведінкою чиновника.

При в'їзді в Донецьку область поліція зупинила автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Машина зупинилася не відразу - вона ще проїхала кілька метрів вперед.

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Гогілашвілі після зупинки розлютився і почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх і лізти в бійку.

"Ви що не бачите хто я? Я, бл*дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я", – пояснив свою позицію Гогілашвілі.

Заступник міністра поводився досить грубо з поліцейськими, погрожував їм і всіляко ображав. Також він заявляв, що "заступник міністра з таким ї*алом, як у мене, всього один", тому правоохоронці зобов'язані були його знати.

Співробітник поліції пояснив, що у них в кабінетах не висять фото заступників міністра, проте тепер він радий познайомитися з ним особисто.

"А тепер і я тебе знаю, але тобі це приємно не буде", – пригрозив йому у відповідь Гогілашвілі.

Чиновник зажадав, щоб всі правоохоронці назвали свої імена і номери жетонів, постійно говорив, що вони "гонять" і вимагав "поводитися по-людськи", хоча співробітники поліції, судячи з відео, зверталися до нього ввічливо і поводилися згідно з правилами.

Після довгих суперечок зі співробітником поліції, Олександр Гогілашвілі почав смикати правоохоронця і провокував бійку.

Поліцейські намагалися йому пояснити, що зобов'язані перевіряти документи у всіх, незалежно від їх чину, на що Гогілашвілі запитав: "Ти думаєш, зі мною бандити чи що", а поліцейський йому відповів, що в 2014 році тут їздили різні.

"Розборки" Олександр Гогілашвілі з правоохоронцями на блокпосту в Краматорську (відео)

Довідка УНІАН. Олександр Гогілашвілі почав роботу в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2019 року - відразу на посаді заступника Арсена Авакова, який очолював відомство тоді.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

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Автор: Вікторія Гордієнко