Зокрема, санкції треба запровадити проти усіх російських посадовців і суддів, які працюють на війну проти України, а також заморозити і конфіскувати усі активи підсанкційних осіб.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чого чекає від сьомого пакета санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-виступу у парламенті Люксембургу.

"Ми з вами розуміємо, що ніхто не зможе залишитися осторонь і не постраждати, коли у світі відбувається катастрофа такого масштабу, як зараз – з провини російської держави. Це нагадує часи Другої світової війни, коли агресія нацистів поставила під загрозу життя цілих народів. Тож, маємо значно посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю катастрофу і більше не допускати подібних агресій", - наголосив Зеленський.

"Потрібно більше зброї для України – сучасної зброї, яка забезпечить перевагу нашої держави над Росією у цій війні не тільки за рахунок сміливості, за рахунок розуму, але й технологічно. І я прошу вас захищати цю потребу перед іншими європейськими державами", - додав президент.

Він підкреслив, що потрібно запроваджувати ще більше санкцій проти Росії через війну.

"Одразу, як тільки запрацює шостий санкційний пакет, ми всі маємо готувати сьомий", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що "всі російські посадовці, які працюють на війну, і всі російські судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції".

"Активи цих та інших підсанкційних осіб – як фізичних, так і юридичних, а також активи російської держави, які зберігаються в іноземних юрисдикціях, мають бути заморожені. Всі", - наголосив президент.

"І потрібно знайти юридичну можливість конфіскувати їх, щоб направити на відшкодування збитків, яких Росія завдала жертвам війни. Це буде справедливо. І повчально для агресора", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

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