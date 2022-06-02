Президент України Володимир Зеленський пояснив, чого чекає від сьомого пакета санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-виступу у парламенті Люксембургу.
"Ми з вами розуміємо, що ніхто не зможе залишитися осторонь і не постраждати, коли у світі відбувається катастрофа такого масштабу, як зараз – з провини російської держави. Це нагадує часи Другої світової війни, коли агресія нацистів поставила під загрозу життя цілих народів. Тож, маємо значно посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю катастрофу і більше не допускати подібних агресій", - наголосив Зеленський.
"Потрібно більше зброї для України – сучасної зброї, яка забезпечить перевагу нашої держави над Росією у цій війні не тільки за рахунок сміливості, за рахунок розуму, але й технологічно. І я прошу вас захищати цю потребу перед іншими європейськими державами", - додав президент.
Він підкреслив, що потрібно запроваджувати ще більше санкцій проти Росії через війну.
"Одразу, як тільки запрацює шостий санкційний пакет, ми всі маємо готувати сьомий", - наголосив Зеленський.
Він пояснив, що "всі російські посадовці, які працюють на війну, і всі російські судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції".
"Активи цих та інших підсанкційних осіб – як фізичних, так і юридичних, а також активи російської держави, які зберігаються в іноземних юрисдикціях, мають бути заморожені. Всі", - наголосив президент.
"І потрібно знайти юридичну можливість конфіскувати їх, щоб направити на відшкодування збитків, яких Росія завдала жертвам війни. Це буде справедливо. І повчально для агресора", - зазначив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.