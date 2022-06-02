Глава держави підкреслив, що Україні потрібна військова підтримка для захисту не тільки своєї свободи, а й Європи.

Російська окупаційна армія вже зруйнувала майже весь український Донбас і готова продовжувати вбивати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу у парламенті Люксембургу.

"Ми змушені захищатися фактично від всієї російської армії. Всі боєздатні російські військові формування Росії залучені до цієї агресії", - повідомив Зеленський.

Глава держави нагадав, що російські окупанти втратили загиблими вже понад 30 тис.осіб.

"Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Більше, ніж Росія втратила за дві чеченські війни. Але це не зупиняє Росію. Ця держава готова ще втрачати та вбивати, вбивати людей. Тому що лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитися такими, якими ми є", - підкреслив Зеленський.

"Російська армія зруйнувала вже майже весь Донбас. Цей колись один з найпотужніших промислових центрів Європи просто спустошений. Окупанти знищують його місто за містом. Достатньо поглянути на місто Маріуполь. Там було півмільйона населення, звичайне мирне життя, важливе промислове місто. Тепер там випалені руїни. І ми ще навіть не знаємо точно, скільки всього наших людей вбили окупанти. Мінімум десятки тисяч - десятки тисяч за час, трохи менше, ніж 100 днів", - заявив президент.

"Ось що означає насправді характеристика цієї війни як повномасштабної. І ось чому ми так голосно звертаємося до світу за підтримкою. Насамперед за оборонною підтримкою", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українці бажають залишатися такими, якими вони є.

"Саме зараз ця війна Росії проти України є вирішальною і для всієї Європи. Це війна за цінності", - акцентував президент.

"Коли ми переможемо в цій війні, всі європейці зможуть й надалі насолоджуватися своєю свободою. Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для всіх на континенті настане чорний час. Такий, як вже був в історії Європи, який приніс континенту багато страждань і жертв. І відлуння якого ще можна сьогодні, на жаль, іноді почути в голосах тих, хто намагається порушити європейську єдність. Тиранія повинна програти. Щоб Європа могла залишитися такою, яка вона є. Вільна, відкрита, об'єднана і здатна бути сильною в різноманітті", - підсумував Зеленський.

Війна в Україні:

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.603 населених пункти.

У своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що Росія вивозить українців на свою територію, щоб вони забули про Україну і не могли повернутися.

"Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це одне з найбільш підлих російських військових злочинів. Всього зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми сім'ями", - розповів він.

Раніше президент країни-окупанта Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України, зокрема, з окупованих територій.

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