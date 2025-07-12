Жодних переговорів у Стамбулі не було, окрім гуманітарної складової, вважає заступник міністра закордонних справ України.

Формат українсько-російських переговорів практично вичерпав себе. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю виданню The Kyiv Independent.

Він зазначив, що жодних переговорів у Стамбулі не було, окрім гуманітарної складової, попри те, що обидві делегації були в одній кімнаті, сиділи один навпроти одного, "але це не були переговори".

"Це була ситуація, коли на першій та другій стамбульських зустрічах російська сторона висунула свої ультимативні вимоги. Це навіть не був "максималістський" підхід у класичному розумінні, коли у вас є цілий ряд варіантів, і ви прагнете до високих цілей, щоб отримати максимум", - сказав Кислиця.

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За його словами, росіяни прийшли на переговори "з мандатом диктувати ультиматум", однак "у них навіть не було мандату вислуховувати ваші аргументи та шукати спільну мову".

"Наш мандат мав три пункти: по-перше, припинення вогню; по-друге, створення умов для зустрічі між президентом України та кремлівським диктатором; і по-третє, заходи зміцнення довіри, які включали гуманітарні питання, такі як обмін полоненими", - розповів заступник міністра.

Утім, каже він, представники російської делегації були категорично проти припинення вогню до зустрічі лідерів.

"У цьому третьому пункті принаймні відбулася якась розмова — я б навіть не назвав це переговорами, а радше діалогом. На першій стамбульській зустрічі один російський представник сказав мені: "Я не можу вийти з кімнати з порожніми руками. Ми повинні хоча б домовитися про обмін полоненими"", - пригадав Кислиця.

На його думку, формат стамбульських переговорів практично вичерпав себе, "якщо ця делегація не отримає ще один мандат від свого господаря" - російського правителя Володимира Путіна. Як і у випадку з Мінським процесом, каже Кислиця, ці зустрічі не призведуть до реального результату.

"Вони бюрократизують процес таким чином, що коли ви кажете Путіну: "Нам слід зустрітися", він відповідає: "Чому? Експерти працюють". Це також те, що вони кажуть американцям: "Бачите, ми сідаємо за стіл переговорів з українцями"", - пояснив він.

Переговори України з РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський назвав головну умову продовження переговорів з Росією. Він заявив, що спочатку треба завершити обміни військовополоненими, про що було домовлено у Стамбулі 2 червня. Потім команди з України та Росії можуть перейти до обговорення дієвих варіантів підготовки зустрічі на рівні лідерів країн. При цьому він наголосив, що готовий до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів.

Ватикан заявляв, що готовий прийняти у себе переговори України та РФ. У його заяві за підсумками нещодавньої зустрічі президента України Зеленський і Папи Лева XIV сказано, що вони "обговорили триваючий конфлікт та нагальну потребу в справедливому та тривалому мирі". Також, йдеться у ній, понтифік підтвердив готовність вітати представників Росії та України у Ватикані для переговорів.

Водночас Москва відкинула пропозицію зустрічі лідерів України та Росії у Ватикані, заявив президент Зеленський. Також він запевнив, що буде й надалі нарощуватися глобальна солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати.

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