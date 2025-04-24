За словами лікаря, навіть якщо б понтифіка повезли до медзакладу, він би помер по дорозі туди.

Лікар Папи Римського розповів, що застав його у комі з відкритими очима, однак понтифік помер швидко та не зазнавав сильного болю. Про це пише Sky News.

Зокрема доктор Серджіо Альф'єрі наголосив, що не було нічого, що могло б врятувати Франциска. За його словами, це був один з тих інсультів, які "за годину забирають тебе з собою".

У виданні підкреслили, що доктор Альф'єрі був очільником команди, яка лікувала Папу під час його недавнього перебування в лікарні через подвійну пневмонію. Зокрема у коментарі для Corriere della Sera він розповів, що йому подзвонили о 05:30 в понеділок. До Ватикану він прибув вже за 20 хвилин.

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"Я увійшов до його кімнати, і він [Франциск] був з відкритими очима. Я переконався, що у нього не було ніяких проблем з диханням. Потім я спробував покликати його на ім'я, але він не відповів мені. Він не реагував на подразники, навіть на больові. У той момент я зрозумів, що більше нічого не можу зробити. Він був у комі", - розповів лікар.

Також в інтерв'ю La Repubblica Альф'єрі розповів, що деякі посадовці пропонували перевезти Папу назад до лікарні, однак, за словами лікаря, понтифік "помер би по дорозі".

"Зробивши комп'ютерну томографію, ми б мали більш точний діагноз, але не більше. Це був один з тих інсультів, які за годину забирають вас", - зауважив він.

Крім того, лікар зазначив, що востаннє бачив Папу в суботу, коли дав йому пиріг з улюбленим смаком. За словами Альф'єрі, Франциск відповів йому:

"У мене все дуже добре, я знову почав працювати, і мені це подобається".

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав УНІАН, у Великодній понеділок помер Папа Римський Франциск. Смерть понтифіка настала у ватиканському будинку Санта-Марта.

Пізніше Ватикан назвав причину смерті Папи Римського. Виявилось, що Франциск помер від інсульту і незворотної серцевої недостатності.

Також відомо, що за день до смерті він виступив з великодньою промовою на площі Святого Петра, а також мав зустріч з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом.

Водночас джерело УНІАН повідомило, що президент України Володимир Зеленський відвідає церемонію прощання з Папою Франциском. Відомо, що Франциск обрав місцем свого поховання базиліку Санта Марія Маджоре, а не собор Святого Петра.

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