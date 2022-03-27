Президент додав, що питання про статус російської мови обговорюється на переговорах з РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонує підписати угоду про дзеркальну повагу до мов та історії з усіма країнами-сусідами.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Повага до мов народів-сусідів - мене цікавить такий договір, Я хочу його підписати з усіма сусідніми країнами. Мене цікавлять Росія, Угорщина, Польща - у нас багато різних історичних питань. Румунія і так далі... у нас багато різних питань, у нас багато меншин, національностей, і цей договір буде достатнім для поваги тих чи інших мов всередині нашої країни. Питання мови, я впевнений, піде з порядку, тому що буде вирішено таким договором", - вважає Зеленський.

Він додав, що питання російської мови обговорюється на переговорах з РФ.

"Що стосується російської мови. Моя думка була наступна: я хотів зрізати взагалі цю постійну аргументацію з приводу того, що - як, яка мова... у нас всі говорять, як хочуть, будь-якою мовою. У нас понад 100 національностей живе в країні. Тому ми сказали, що тільки дзеркальна повага. Договір про дзеркальну повагу до історії, мов, культурних цінностей з усіма сусідами. Це я приймаю. Я впевнений, що наш народ це прийме, якщо захоче, тому що усе все одно буде, так чи інакше, голосуватися народними обранцями", - сказав Зеленський.

Він додав, що потрібно перестати гратися в якісь закриття шкіл в Україні.

"Хочете російську школу, хтось хоче по-російськи вчитися - приватна, будь ласка, відкривайте, але з умовою: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас. Щось у вас видаємо - значить, і тут видаємо. Ставлення яке хочемо до російської мови? Це ваша мова, державна мова Російської Федерації, все повинно бути справедливо. Поважайте нас і наша мова державна українська, і все", - підкреслив глава держави.

На його думку, також не варто говорити, що це українська - це нібито мова неписьменних людей.

Зеленський додав, що готовий посперечатися і поговорити про це з будь-яким, хто таке заявляє.

"Я готовий посперечатися з тими, хто це говорить, поговорити з будь-яким, в принципі, російським політиком. Поговорити на тему кількості прочитаної літератури і так далі. Особисто. Тет-а-тет. Поспілкуватися - причому російською мовою. І з ним же поговорити і по-українськи", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшої шкоди російській мові завдав Володимир Путін. Також він вважає, що в українців, які постраждали від війни, тепер зростатиме ненависть до всього російського.

Вас також можуть зацікавити новини: