Він підкреслює, що відповідь на таке буде швидкою.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що отримує сигнали про політиків, які знову "шукають ниточки в Росію" і працюють на розкол України.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.

"Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо, за щось там своє особисте, за якусь там власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію", - сказав Зеленський.

Деякі інші, додав він, "знов працюють на розкол, всупереч єдності".

"Хочу сказати одне і тільки один раз: бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися", - підкреслив президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав якомога швидше розв'язати питання щодо надання Україні бойових літаків.

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