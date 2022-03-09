Президент України Володимир Зеленський наголошує, що отримує сигнали про політиків, які знову "шукають ниточки в Росію" і працюють на розкол України.
Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.
"Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо, за щось там своє особисте, за якусь там власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію", - сказав Зеленський.
Деякі інші, додав він, "знов працюють на розкол, всупереч єдності".
"Хочу сказати одне і тільки один раз: бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися", - підкреслив президент.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав якомога швидше розв'язати питання щодо надання Україні бойових літаків.