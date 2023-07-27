Також на засіданні обговорили ситуацію на фронті та питання оборони.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 липня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Однією з тем стала перевірка військкомів, яка наразі триває.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Президент зазначив, що засідання Ставки відбулося вранці. На ньому розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба та наших міст.

"Доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо "воєнкомів". Думаю, реакцію держави на зловживання "воєнкомів" ви бачите", – сказав Зеленський.

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Перевірка військкомів в Україні

Після гучної справи з затриманням колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова Зеленський заявив доручив провести перевірку військкомів. Попередні результати він назвав невтішними та запевнив, що правоохоронні органи діятимуть згідно закону, і суспільство знатиме про ситуацію.

Скандал спалахнув не лише довкола екс-очільника Одеського ТЦК. У Донецькій області поліцейський та керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за хабарі допомагали чоловікам ухилятися від військової служби.

Водночас у Полтавській області на отриманні 4 тисяч доларів затримали начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

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