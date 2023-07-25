Він наголосив, що для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на одному. Не на собі, не на своїх якихось там бажаннях, а на захисті держави й життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що для будь-яких державних посадовців це зрада державних принципів, зрада інтересів суспільства.

Відео дня

"Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити. Коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони, коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який "пляж" чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що всі депутати та посадовці повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу.

"Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи "пляжами", – вас таких не буде. Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції", – підкреслив глава держави.

Зеленський також поінформував, що сьогодні йому представили попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. Результати є невтішними.

"Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким "воєнкомам" і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", – резюмував він.

Гучні справи з депутатами і військкомами в Україні

25 липня суд арештував підозрюваного в державній зраді народного депутата від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова без права застави. Він перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами. Нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Також суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня із можливістю внесення застави сумою у 150 мільйонів гривень. Під час повномасштабного вторгнення його родина придбала дорогу нерухомість в Іспанії, вартістю понад три мільйони євро. Маєток зареєстрували на матір Борисова.

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