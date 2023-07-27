Вони налагодили виготовлення підроблених документів про "непридатність" чоловіків.

У Донецькій області поліцейський та керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за хабарі допомагали чоловікам ухилятися під військової служби.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора. Працівнику поліції та керівнику ТЦК було повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби. Вони займалися пошуком "клієнтів", - розповіли у прокуратурі.

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Після цього поліцейський передавав їхні персональні дані керівнику одного з районних ТЦК та СП.

"В подальшому воєнком підробляв та видавав тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що надання таких "послуг" для трьох чоловіків вони оцінили у 57 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Скандали з військкомами

Як повідомляв УНІАН, 25 липня суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня із можливістю внесення застави сумою у 150 млн грн. Під час повномасштабного вторгнення його родина придбала дорогу нерухомість в Іспанії, вартістю понад три мільйони євро. Маєток зареєстрували на матір Борисова.

А в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив дружину військового та втік.

У Харкові військкома піймали на хабарі. Він вимагав та одержав від громадянина 25 тисяч гривень неправомірної вигоди.

В Одеській області під час вручення повістки представники ТЦК застосували зброю в багатолюдному місці. Поліція відкрила провадження.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Глава держави зауважив, що йому представили попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім Борисова, і результати є невтішними.

Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України відкрило понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах.

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