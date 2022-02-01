Зустріч відбувається на тлі оголошень про створення нового тристороннього формату співпраці.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок, 1 лютого, прибув до Києва.

В рамках візиту відбувається зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорять, зокрема, й безпекову ситуацію навколо України.

Зустріч в Маріїнському палаці відбувається на тлі оголошень про створення нового тристороннього формату співпраці.

Переговори Зеленського і Джонсона - онлайн-трансляція

18:13: Відео та перші деталі з початку зустрічі опублікувало Sky News.

У присутності журналістів Джонсон та Зеленський обмінялися парою реплік.

"Я думаю, що Київ має гарний вигляд, фантастичний вигляд, він виглядає сильним. Серйозно", - наводить видання слова британського прем'єра.

Крім того, Джонсон заявив Зеленському, що Україна виглядає "сильною". Після журналістів попросили залишити приміщення, і два лідери продовжили спілкування наодинці.

— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022

18:05: Reuters опублікувало фотографії з зустрічі, зроблені всередині Маріїнського палацу.

17:59: В ОПУ повідомляють, що крім двосторонньої зустрічі заплановані українсько-британські переговори, на яких також будуть присутні Джонсон та Зеленський.

Брифінг очікується близько 19:00.

17:30: У Маріїнському палаці розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Після завершення переговорів вони проведуть зустріч із представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо, що напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

А голова міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс напередодні візиту до України, який також був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 та пішла на самоізоляцію.

Під час цього візиту голови МЗС Великобританії мали оголосити про створення нового формату співпраці між Великою Британією, Польщею і Україною. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній альянс.

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