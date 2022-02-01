Телефонна розмова Джонсона і Путіна може відбутися у середу, з'ясували журналісти.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на середу, 2 лютого, на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ у районах, що прилягають до кордону з Україною.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.

В офісі Джонсона 1 лютого повідомили, що тепер телефонна розмова відбудеться у другій половині завтрашнього дня.

Читайте такожВеликобританія не планує спрямовувати бойові підрозділи в УкраїнуВідповідне повідомлення пролунало після того, як офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що, хоча телефонна розмова не відбудеться 1 лютого, "ми не виключаємо, що час буде погоджено пізніше".

Нагадаємо, Борис Джонсон 1 лютого має прилетіти до Києва, щоб поговорити з представниками української влади про те, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше Джонсон говорив, що вторгнення Російської Федерації в українську державу буде катастрофою для самої РФ.

Коротко про агресії Росії проти України – довідка УНІАН

Російська влада навесні 2014 року захопила український Крим. Потім РФ підтримала бойовиків, які захопили частину сходу України й створили так звані "ДНР" та "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Восени 2021-го Росія пішла на загострення ситуації на кордоні з українською державою – перекинула багато військових та техніки. В Україні та низці західних країн заговорили про те, що з'явилася загроза повномасштабного вторгнення РФ.

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російських військ поблизу кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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