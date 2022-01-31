Вона йде на самоізоляцію.

Голова міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс отримала позитивний результат тесту на COVID-19 напередодні візиту до України.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Сьогодні ввечері я отримала позитивний результат на COVID. На щастя, я отримала три щеплення, і я буду працювати з дому, поки буду ізольована", - написала Трасс.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Трасс мала прибути в Україну, "щоб підтримати" її.

Читайте такожУкраїна не має наміру виконувати Мінські угоди - ДаніловНагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про збільшення військового внеску до Північноатлантичного альянсу. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.

Раніше в Британії заявили, що поставлятимуть Україні протитанкове озброєння, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення під час протистояння з Росією, яка зосередила війська біля українського кордону.

18 cічня до України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України.