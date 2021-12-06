У політика зараз серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров’я

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько повідомила, що екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, давали небезпечні психотропні препарати.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Ясько зазначила, що на вихідних їй вдалося відвідати політика у в’язниці й дізнатися моторошні деталі його утримання.

Читайте також"Не визнаю грузинське правосуддя": Саакашвілі виступив у суді та звернувся до українців (відео)"Протягом декількох тижнів Міхеілу давали психотропні препарати, яких він не потребував. Серйозні препарати, які впливають на реакцію та загальний психологічний стан", - заявила вона.

Дівчина Саакашвілі зазначила, що дозу цих препаратів планували збільшувати. Це могло спровокувати втрату слуху та зору, унеможливити його виступ на суді та навіть спричинити його фізичне знищення.

Наразі політик припинив приймати ці препарати, але наслідки для здоров’я все ще відчуває.

"Наразі у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров’я", – повідомила Ясько.

Вона також наголосила, що припис таких медичних препаратів без необхідності є злочином і актом катування.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, Михайла Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Саакашвілі, повідомляла про погіршення його здоров'я.

Прем'єр Грузії заявляв, що не бачить необхідності в допуску українських лікарів.

19 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що екс-президент Грузії погодився припинити голодування.

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Автор: Марта Гичко