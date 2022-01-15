Володимир Зеленський запропонував українському фахівцеві повернутися додому.

Президент Володимир Зеленський відреагував на звільнення українського фахівця Андрія Шевченка з поста головного тренера італійської Дженоа. Голова держави запропонував володарю "Золотого м'яча-2004" продовжити кар'єру в Україні.

Про це Зеленський написав у своєму Facebook.

"Андрій Миколайович, Шева. Не тільки вся наша країна, але і вся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде тільки перший клубний млинець грудкою на початку великої кар'єри великого тренера", - зазначив президент.

При цьому він запропонував Шевченку "повернутися додому".

"Віримо - не зламаєшся, знаємо, що станеш ще краще. І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому..." - підкреслив Зеленський.

Читайте також Російський футболіст може перейти до Дженоа "Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.

У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.

"Дженоа" програв "спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) та "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) та "Сассуоло" (1:1).

"Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці серії а, перебуваючи в зоні вильоту.

Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1: 0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3: 1).

Пізніше Інсайдер Ніколо Скіра заявив, що Шевченко може незабаром отримати нову цікаву роботу. Польський футбольний союз почав переговори з 45-річним фахівцем.

Вас також можуть зацікавити новини: