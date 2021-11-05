Зеленський беззаперечно виграє у всіх свої найближчих переслідувачів майже з ідентичними показниками.

Чинний глава держави Володимир Зеленський виграє потенційний другий тур виборів президента у всіх своїх конкурентів, але розрив з ними скорочується.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з компанією "Нью імідж маркетинг груп".

Згідно з опитуванням, у першому турі Зеленський незмінно займає першу сходинку електоральних преференцій громадян: за нього готові проголосувати 18% серед усього населення або 25% серед тих, хто визначився і піде на вибори. У порівнянні з вереснем підтримка Зеленського помітно зменшилася – на сім пунктів.

Як зазначають соціологи, нові результати порушують тенденцію останніх місяців щодо стабілізації рейтингу чинного президента на рівні 30-32% серед тих, хто піде голосувати та визначився, за кого буде це робити. У жовтні, вперше за рік, показник Зеленського повернувся до лютневої позначки і є найнижчим.

Читайте такожСкандальну Третьякову відсторонили від участі в засіданнях Верховної РадиВодночас рейтинги найближчих конкурентів Зеленського – голови партії "Європейська солідарність", народного депутата України Петра Порошенка, співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко є вдвічі меншими. Вони мають відповідно 10%, 9% та 8% серед усього населення або 13%, 12%, 11% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

До вже усталених кандидатів, які долають 5-відсотковий бар’єр у разі президентських виборів, належать: лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (8% серед тих, хто визначився і піде на вибори), колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та лідер партії "Наші" Євген Мураєв (по 7%). Також вперше доєднався до рейтингу екс-спікер ВР Дмитро Разумков (6% серед тих, хто визначився і піде не вибори).

За даними соціологів, молодь до 24 років вже традиційно найбільше підтримує Зеленського – 29%. Зі збільшенням віку респондентів їхня готовність голосувати за нього зменшується і серед людей старшого віку становить лише 12%.

У центрі Зеленський утримує перше місце з 19% проти 9% Тимошенко, проти 8% Порошенка та 8% Гройсмана. На Півдні Зеленський ще випереджає незначно Бойка з 17% проти 16%.

Водночас Зеленський втрачає електоральне лідерство на заході країни з 17% проти 18% у Порошенка, а на сході має однакову підтримку по 17% з Бойко.

Читайте такожЗеленський підписав закон про олігархівКрім того, Донбас традиційно залишається відверто проблемним регіоном для Зеленського: там він беззаперечно програє Бойку – 6% до 23% та Мураєву, у якого 14% підтримки.

Порівняно невелика підтримка у Донецькій та Луганській областях корелює з низькою довірою там до чинного голови держави та більшою часткою тих, хто виступає за позачергові президентські вибори.

При цьому, за умови проведення другого туру, Зеленський беззаперечно виграє у всіх свої найближчих переслідувачів майже з ідентичними показниками: 36% до 23% проти Порошенка (60% до 40% серед тих, хто піде та визначився), 36% до 24% проти Бойка (відповідно 60% до 40%) та 35% до 25% проти Тимошенко (відповідно 58% до 42%).

У порівнянні з попередніми місяцями, хоч Зеленський і виграє в умовному другому турі у всіх опонентів, в середньому розрив між ними скоротився на шість пунктів.

Дослідження було проведене серед 2 тис. 400 респондентів у період з 23 жовтня по 2 листопада 2021 року. Опитування проводилося face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитування Lemur. Генеральна сукупність опитування становить 30 млн 842 тис 531 житель України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше.

Автор: Віталій Саєнко