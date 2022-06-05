Це другий публічний робочий візит президента за межі Київської області за більш ніж 3 місяці.

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вирушив до Запоріжжя.

Про це в Instagram повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Спілкуємося з маріупольцями", - написав він.

На фото із Запоріжжя крім президента Володимира Зеленського він також позначив голову ОПУ Андрія Єрмака.

Це другий публічний робочий візит президента за межі Київської області з початку повномасштабного вторгнення.

Як писав УНІАН, наприкінці травня Зеленський їздив до Харкова і відвідав передові позиції українських військових у цьому регіоні.

Також президент на початку квітня відвідав Бучу, в якій були виявлені свідчення масових вбивств мирних жителів російськими окупантами.

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