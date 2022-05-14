Йдеться про припинення торгівельно-економічних, науково-технічних та культурних зв'язків з Білоруссю.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє, що Запоріжжя розриває угоди про співпрацю регіону з білоруськими територіями.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Припиняємо співробітництво з посібником Росії - Республікою Білорусь! Документи про припинення торгівельно-економічних, науково-технічних та культурних зв'язків з Республікою Білорусь за моїм дорученням вже підготовлені", - повідомив Старух.

Так, розповів він, припиняється дія угод 2018 року, які були укладені в місті Гомель з Могильовським, Мінським, Гомельським, Гродненським та Брестським обласними виконавчими комітетами Білорусі.

"Крім того, розірвано угоди 1993 року про економічне співробітництво між нашим регіоном та білоруськими територіями", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, Росія використовує прикордонну територію Білорусі у війні проти Україні. Саме з білоруської території по Україні були випущені десятки ракет.

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