Інформувати Радбез ООН та ЄС про застосування санкцій доручено МЗС України.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію санкцій проти Малі та Ємену.

Документи оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що санкції запроваджені відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Читайте такожСША підтримали введення Україною санкцій проти Медведчука

«Міністерству закордонних справ України поінформувати Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй та компетентні органи Європейського Союзу про застосування санкцій», - йдеться в указах.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію цими указами, покладено на секретаря РНБО.

Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Через що запроваджено санкції проти Малі та Ємену

Санкції, введені Радою безпеки та оборони України 19 лютого проти представників Малі, передбачають заборону на подорожі та замороження активів у зв'язку зі створенням перешкод у втіленні угоди про мирне урегулювання і примирення у цій країні.

Санкції проти представників Ємену запроваджено через загрозу миру, безпеки і стабільності у цій країні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва