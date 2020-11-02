За словами глави держави, потім можна спокійно перейти до оновлення всього складу Конституційного суду.

Президент України Володимир Зеленський пропонує голові Конституційного суду Олександру Тупицькому самому піти у відставку із займаної посади.

Про це глава держави сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

«Іноді так буває, що вихід неочікуваний, ми говоримо про ті чи інші речі, а є інший план. Але ми говоримо про одну особу – про голову Конституційного суду пана Тупицького. Я не хочу його образити, але мені здається, що якщо в нього є і залишилась хоч якась гідність – у нього є сім’я, є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, які бачать реакцію політиків та президента. Мені здається, щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди зараз не ламали голову, як приймати той чи інший закон – він повинен просто піти у відставку», - заявив він.

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За словами глави держави, потім можна спокійно перейти до оновлення всього складу Конституційного суду.

КСУ проти антикорупційної реформи: що відбулося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Костянтин Гончаров