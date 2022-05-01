Він зазначив, що армія РФ слабша, ніж думали всі військові експерти.

Президент РФ Володимир Путін піддався ілюзії, що російська армія є однією з найсильніших.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан в ефірі CNN Prima News.

На думку Земана, Росія зараз діє напрочуд ірраціонально.

"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це не найгірший крок в інтересах російського народу, і все ж це сталося, тому що політики діють ірраціонально і поводяться як божевільні. А божевільного потрібно ізолювати", - заявив він.

За словами Земана, Путін "піддався ілюзії, що Росія всемогутня і що російська армія є другою за силою армією в світі".

"Я думаю, що кожна країна відстоює свої національні інтереси, але ці інтереси бувають короткостроковими і довгостроковими. А росіяни - і я визнаю, на свій подив і здивування багатьох інших політиків, - виявилися абсолютно ірраціональними, непередбачуваними, більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав", - сказав він.

Також президент Чехії зазначив, що його країна лише частково готова до можливого припинення поставок газу з Росії.

Раніше повідомлялося, що добровольцям Чехії дозволили воювати на боці України.