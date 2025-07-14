Президент України подякував спецпредставнику США за цей візит в Україну.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для України. Як повідомив глава держави у соціальній мережі Facebook, у нього відбулася "продуктивна розмова" з спецпосланцем США щодо України Кітом Келлогом.

"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою", - відзначив Зеленський.

Президент України подякував спецпредставнику США за цей візит в Україну.

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"Вдячний президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - наголосив Зеленський.

Візит Келлога в Україну

Як повідомляв УНІАН, Келлог сьогодні вранці прибув до Києва. Очікується, що він проведе кілька днів в Україні. Трамп публічно наголошує на своєму розчаруванні у російському диктаторові Володимиру Путіні.

За даними видання The New York Times, команда президента США Трампа готує нові постачання озброєння Києву, а також розглядає новий пакет санкцій проти Кремля. Він має офіційно оголосити про перекидання американської зброї Києву через союзників у Європі.

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