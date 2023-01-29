Президент України наголосив, що Олімпійський рух і держави-терористи "точно не мають перетинатися".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з тим, що необхідно впевнитися, що Росія не зможе використовувати паризьку Олімпіаду для пропаганди агресії.

У вечірньому відеозверненні Зеленський нагадав, що сьогодні, 29 січня, російські окупанти декілька разів обстріляли Херсон, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"У таких умовах, на тлі таких постійних російських терористичних ударів по наших містах, по наших селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста", - наголосив він.

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Президент наголосив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри - це "намагання сказати усьому світу ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном, з Харковом, з Бахмутом, з Авдіївкою".

"Сьогодні направив листа пану президенту Макрону - якраз з цього приводу і у продовження нашої з ним розмови, яка відбулася 24 січня. Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму", - наголосив Зеленський.

Він додав, що в першій половині ХХ сторіччя в Європі "було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій". "Була і вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - підкреслив президент України.

Допуск РФ на Олімпіаду в Парижі - що треба знати

24 січня Зеленський та Макрон обговорили посилення обороноздатності України та дипломатичні кроки для завершення війни, розв'язаної Росією проти України. Окремо в розмові Зеленський наголосив, що спортсменам з Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі.

26 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розгляне допуск російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

28 січня Зеленський повідомив, що звернувся до провідних міжнародних спортивних федерацій з приводу рішення МОК.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба емоційно заявив, що Міжнародний олімпійський комітет готовий розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання. Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков закликав не допускати російських спортсменів брати участь в Олімпіаді під будь-яким прапором, бо вони "заплямовані кров'ю українців".

Крім цього, міністр спорту Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

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