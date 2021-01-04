Президент Володимир Зеленський підписав указ № 1/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія", де перед Новим роком стався землетрус.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.
Згідно з документом, Кабінет міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.
В ОПУ нагадали, що найсильніший землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року, однак підземні поштовхи тривали кілька днів.
"Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петриня та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Водночас в повідомленні та указі немає подробиць про гуманітарну допомогу, яку передбачається надати.
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Серія землетрусів у Хорватії
- 29 грудня у Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у місті Петриня, що розташоване за 50 км від Загреба. Повідомлялося про загибель сімох осіб, зокрема й 12-річної дівчинки.
- Водночас у Загребі внаслідок землетрусу зазнала незначних пошкоджень будівля українського посольства, але українські дипломати не постраждали.
- 28 грудня у цьому ж районі також був зафіксований землетрус.
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