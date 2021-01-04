В Офісі президента не повідомляють подробиць про гуманітарну допомогу, яку передбачається надати.

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 1/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія", де перед Новим роком стався землетрус.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

В ОПУ нагадали, що найсильніший землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року, однак підземні поштовхи тривали кілька днів.

"Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петриня та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Водночас в повідомленні та указі немає подробиць про гуманітарну допомогу, яку передбачається надати.

Читайте такожНіч під відкритим небом: Хорватію сколихнула хвиля нових землетрусів, є жертви (фоторепортаж, відео)

Серія землетрусів у Хорватії

29 грудня у Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у місті Петриня, що розташоване за 50 км від Загреба. Повідомлялося про загибель сімох осіб, зокрема й 12-річної дівчинки.

Водночас у Загребі внаслідок землетрусу зазнала незначних пошкоджень будівля українського посольства, але українські дипломати не постраждали.

28 грудня у цьому ж районі також був зафіксований землетрус.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко