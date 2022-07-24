Радянський лідер розчарований Путіним та повністю усвідомлює, що відбувається в Україні зараз.

Останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що російський диктатор Володимир Путін знищив всю його спадщину, розв'язавши війну проти України. Він розчарований та повністю усвідомлює, що відбувається.

Про реакцію Горбачова на війну в Україні розповів його близький друг, російський журналіст Олексій Венедіктов в інтерв'ю Forbes Russia.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє (що відбувається - УНІАН). Це була справа його життя. Свободи - це справа Горбачова", – заявив журналіст.

Агресивна й диктаторська політика Путіна повністю знищила "спадщину Горбачова". Венедіктов зауважив, що реакція радянського лідера цілком прогнозована.

Як зазначив журналіст, коли Горбачов очолював СРСР у 1985-1991 роках, у Європі налічувалося чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

"Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб", - сказав він.

Венедіктов додав, що зростає рівень загрози між Сходом і Заходом.

Як повідомляв УНІАН, раніше британський таблоїд The Sun, посилаючись на експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберта Тронтона, писав, що Путіна можуть вбити російські військові під час державного перевороту в РФ.

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