Рецепти овочевих і м'ясних страв, запечених в духовці.

Приготовані в духовці страви завжди мають особливий смак з хрусткою скоринкою і м'якою серединою. Готувати їх зовсім нескладно: досить нарізати і приправити спеціями м'ясо, овочі або рибу, а духовка зробить решту роботи. Запікання також добре позначається на властивостях продуктів: овочі зберігають свої вітаміни і смакові якості, а м'ясо залишається соковитим і апетитним.

Курка з овочами в духовці

Курка (ніжки, крила) - 400 г

Перець болгарський - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 2 зубчики.

Гарбуз - 150 г.

Кабачок - 150 г.

Картопля - 300 г.

Масло рослинне - 3 ст. л.

Сіль, перець, спеції.

Овочі помити і почистити, нарізати гарбуз середніми шматочками, моркву - кружечками, цибулю - півкільцями. Помідори обдати окропом і зняти шкірку, нарізати. Кабачок почистити, нарізати кубиком. Перець нарізати соломкою. Часник порізати на тонкі пластини. Картоплю почистити і нарізати кільцями.

Куряче м'ясо розділити на окремі частини і викласти на деко. Розкласти навколо м'яса овочі. Курку з овочами посолити і поперчити, додати улюблені спеції. Випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Скумбрія в духовці з лимоном

Скумбрія - 2 шт.

Сіль, чорний перець.

Спеції для риби.

Лимонний сік - 2 ч. л.

Цибуля - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Скумбрію випатрати, видалити зябра і плавники. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком всередині і зовні. Залишити на 30 хвилин. Цибулю і лимон нарізати кільцями. Викласти рибу в фольгу, зробити надрізи і помістити в кожен з них по одному колечку лимона і цибулі. Щільно замотати у фольгу і викласти на деко. Запікати 40 хвилин при температурі 180 °С.

Картопля з м'ясом в сметані в духовці

М'ясо, дичина - 500 г.

Картопля - 10 шт.

Вода - 2,5 ст.

Сметана - 300 г.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Зелень рубана.

Сіль, перець, спеції.

М'ясо нарізати скибочками. Для страви краще взяти свинину з прошарками, молоду яловичину, баранину. Цибулю нарізати півкільцями. Картоплю почистити і нарізати тонкими кружечками. Викласти м'ясо в змащену маслом форму для запікання, зверху на нього цибулю, а потім картоплю. Приготувати заливку, змішавши сметану, воду, сіль і прянощі. Рівномірно залити вміст форми сметанною заливкою, зверху посипати зеленню. Випікати 1 годину в духовці. Перші 30 хвилин при 200°, потім знизити температуру до 150°.

Овочі з грибами в духовці

Баклажан - 1 шт.

Кабачок - 1 шт.

Перець - 400 г.

Помідори - 250 г.

Морква - 1 шт.

Печериці - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 1 зубчик.

Перець чилі - 1 шт.

Петрушка - за смаком.

Сіль - 1 ст. л.

Рослинна олія - 6 ст. л.

Баклажани розрізати навпіл, потім нарізати півкільцями. Кабачки нарізати соломкою, моркву - скибочками, перець - великими шматочками, цибулю - товстими кільцями, гриби розрізати навпіл. Часник і петрушку дрібно порубати. Змішати згадані овочі з великою кількістю рослинної олії і столовою ложкою солі. Додати дрібно нарізаний перець чилі і будь-яку приправу. Залишити овочі на 2 години.

В кінці маринування злити рідину через друшляк. Духовку розігріти до 250°. Додати до овочів розрізані на четвертини помідори. Викласти овочі у форму для запікання на фольгу, накрити фольгою зверху і запікати 15 хвилин. Після цього зняти верхню частину фольги і запікати ще 5-10 хвилин.

Пиріжки з яблуками дріжджові в духовці

Яйця - 3 шт.

Сіль - 3,5 ст. л.

Сухі дріжджі - 2 ч. л.

Молоко - 200 г.

Вершкове масло - 75 г.

Пшеничне борошно - 470 г.

Для начинки:

Яблука - 3 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Ізюм - 60 г.

Мелена кориця - 0.5 ч. л.

Всі інгредієнти для тіста викладіть на стіл заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Для активації дріжджів в маленькій мисочці з'єднати 1 ч.л. цукру, дріжджі і 50 мл молока. Залишити на 20 хвилин. У широку миску просіяти борошно через сито. Вершкове масло повністю розтопити в мікрохвильовці. 2 яйця з сіллю збити до однорідності. Всипати цукор і збити ще раз. Додати дріжджі і решту молока, влити розтоплене вершкове масло. Потрохи всипати борошно, замішуючи тісто. Замісити тісто руками.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравТісто має бути м'яким і податливим, трохи липнути до рук. Накрити тісто рушником і залишити в теплому місці на 1,5 години, щоб воно піднялося. Приготувати начинку з дрібно нарізаних яблук, цукру, родзинок і кориці (або будь-яку іншу начинку). Посипати стіл борошном, і сформувати коржі для пиріжків. Розкатати кожен корж і начинити яблуками, сформувати пиріжки. Викласти пиріжки на деко, застелене промасленим пергаментом. Окремо збити яйце до однорідності і зверху змастити їм пиріжки. Випікати 25 хвилин при 180°.

Картопля по-селянськи з часником в духовці

Картопля - 1 шт.

Часник - 2 зубчики.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Приправа каррі.

Паприка сушена.

Перець чорний мелений.

Кріп рубаний.

Картоплю не очищаючи від шкірки нарізати однаковими великими скибочками. Посолити, додати прянощі і сушений кріп. Посипати картоплю дрібно порубаним часником. Змастити деко маслом, викласти скибочки картоплі окремо один від одного. Випікати при температурі 200 градусів 30 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова