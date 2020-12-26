Цей салатик є традиційним пригощанням під час новорічного застілля.

Салати – важлива складова на новорічному столі. Без них складно уявити святкове застілля. Одним із найбільш класичних для зустрічі Нового року є салат "Олів’є".

Салат "Олів'є" з ковбасою

Ковбаса варена - 200 г

Морква - 1 шт.

Солоний огірок - 2 шт.

Картопля - 3 шт.

Яйця - 3 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Горошок зелений консервований - 0,5 банки

Майонез - за смаком

Кріп свіжий - 0,5 пучка

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Яйця, картоплю та моркву треба попередньо зварити. Нарізати цибулю кубиками.

Читайте такожІмбирні пряники: як зробити смачні новорічні ласощіТакож нарізати кубиками ковбасу, картопля, морква, огірки та яйця.

Всі інгредієнти з'єднати у великій мисці, додати зелений горошок і дрібно нарізаний кріп.

Змішати салат із майонезом, за смаком поперчити й посолити. Прикрасити салат "Олів'є" за власним бажанням.

Салат "Олів'є" з курячим філе

Куряча грудинка - 1 шт.

Яйця курячі - 3 шт.

Картопля - 3 шт.

Морква - 1 велика або 2 дрібних

Майонез - 150 г

Огірки свіжі - 1 шт.

Огірки солоні - 1-2 шт.

Консервований зелений горошок - 1 банка

Яблуко (за бажанням) - 1 шт.

Зелень кропу і петрушки - за смаком

Зелена цибуля - за смаком

Сіль - за смаком

Картоплю і моркву відварити в мундирах, яйця відварити круто.

Відварну курку дрібно нарізати. Картоплю нарізати маленькими кубиками. Моркву також нарізати кубиками. Дрібно нарізати відварені круто курячі яйця.

Нарізати свіжі та солоні огірки.

Дрібно нарізати зелень кропу, петрушки і зеленої цибулі.

Висипати всі інгредієнти в одну каструлю, додати банку консервованого горошку. За бажанням можна додати дрібно нарізане яблуко. Посолити, заправити майонезом і перемішати.

Салат "Олів'є" з шинкою

Картопля - 4 шт.

Морква - 150 г

Яйце куряче - 6 шт.

Цибуля ріпчаста - 30 г

Шинка - 100 г

Майонез - 50 г

Сіль і перець - за смаком

Горошок консервований - 150 г

Огірки квашені - 3-4 шт.

Картоплю і моркву помити, зварити в мундирах. Очистити остиглі овочі від шкірки, а курячі яйця – від шкаралупи.

Нарізати квашені огірки та ріпчасту цибулю, змішати їх. Дрібним кубиком нарізати картоплю, моркву і три курячі яйця, додати консервований горошок.

Так само подрібнити більшу половину шинки, посолити і поперчити за смаком, заправити майонезом. Ретельно перемішати салат.

Взяти зручне для салату блюдо, викласти туди Олів'є.

Можна оформити салат у формі бичка. Для цього розділити решту три яйця на білки та жовтки, натерти їх на найдрібнішій тертці. Посипати зверху білком та сформувати пузо із жовтка.

Очі зробити з маслини. Вуха, хвостик і усмішку зробити з вареної моркви. Копитця та ніздрі вирізати з шинки, а ріжки зробити з твердого сиру.

Салат "Олів’є" з сьомгою і креветками

Сьомга охолоджена - 200 г

Креветки - 100 г

Огірок солоний - 1-2 шт.

Свіжий огірок - 1 шт.

Морква - 2 шт.

Картопля - 2-3 шт.

Яйця курячі - 3 шт.

Консервований зелений горошок - 100 г

Майонез - 3 ст. л.

Сіль - за смаком

Спеції - за бажанням

Моркву і картоплю заздалегідь зварити в шкірці, остудити і почистити. Також зварити у підсоленій воді яйця, остудити й почистити. Креветки відварити і охолодити, очистити.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиЯйця нарізати дрібними кубиками і перекласти в миску. Туди ж відправити консервований горошок.

Очищену моркву та картоплю нарізати дрібними кубиками, додати в салатник. Додати свіжий і солоний огірок, нарізані кубиками.

Сьомгу нарізати невеликими шматочками, вийняти кісточки, якщо є. Додати до решти продуктів.

Креветки розрізати на декілька частин і також відправити в миску.

Посолити салат, додати за бажанням спеції й заправити майонезом. Салат можна подавати порційно або в загальному гарному салатнику.

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Автор: УНІАН