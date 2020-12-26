Рецепт салату олів’є / фото ua.depositphotos.com

Салати – важлива складова на новорічному столі. Без них складно уявити святкове застілля. Одним із найбільш класичних для зустрічі Нового року є салат "Олів’є".

Салат "Олів'є" з ковбасою

  • Ковбаса варена - 200 г
  • Морква - 1 шт.
  • Солоний огірок - 2 шт.
  • Картопля - 3 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Горошок зелений консервований - 0,5 банки
  • Майонез - за смаком
  • Кріп свіжий - 0,5 пучка
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Яйця, картоплю та моркву треба попередньо зварити. Нарізати цибулю кубиками.

Читайте такожІмбирні пряники: як зробити смачні новорічні ласощіТакож нарізати кубиками ковбасу, картопля, морква, огірки та яйця.

Всі інгредієнти з'єднати у великій мисці, додати зелений горошок і дрібно нарізаний кріп.

Змішати салат із майонезом, за смаком поперчити й посолити. Прикрасити салат "Олів'є" за власним бажанням.

Салат "Олів'є" з курячим філе

  • Куряча грудинка - 1 шт.
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Картопля - 3 шт.
  • Морква - 1 велика або 2 дрібних
  • Майонез - 150 г
  • Огірки свіжі - 1 шт.
  • Огірки солоні - 1-2 шт.
  • Консервований зелений горошок - 1 банка
  • Яблуко (за бажанням) - 1 шт.
  • Зелень кропу і петрушки - за смаком
  • Зелена цибуля - за смаком
  • Сіль - за смаком

Картоплю і моркву відварити в мундирах, яйця відварити круто.

Як приготувати салат олів’є / фото ua.depositphotos.com

Відварну курку дрібно нарізати. Картоплю нарізати маленькими кубиками. Моркву також нарізати кубиками. Дрібно нарізати відварені круто курячі яйця.

Нарізати свіжі та солоні огірки.

Дрібно нарізати зелень кропу, петрушки і зеленої цибулі.

Висипати всі інгредієнти в одну каструлю, додати банку консервованого горошку. За бажанням можна додати дрібно нарізане яблуко. Посолити, заправити майонезом і перемішати.

Салат "Олів'є" з шинкою

  • Картопля - 4 шт.
  • Морква - 150 г
  • Яйце куряче - 6 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 30 г
  • Шинка - 100 г
  • Майонез - 50 г
  • Сіль і перець - за смаком
  • Горошок консервований - 150 г
  • Огірки квашені - 3-4 шт.

Картоплю і моркву помити, зварити в мундирах. Очистити остиглі овочі від шкірки, а курячі яйця – від шкаралупи.

Нарізати квашені огірки та ріпчасту цибулю, змішати їх. Дрібним кубиком нарізати картоплю, моркву і три курячі яйця, додати консервований горошок.

Салат олів’є на новорічний стіл / фото 1000.menu

Так само подрібнити більшу половину шинки, посолити і поперчити за смаком, заправити майонезом. Ретельно перемішати салат.

Взяти зручне для салату блюдо, викласти туди Олів'є.

Можна оформити салат у формі бичка. Для цього розділити решту три яйця на білки та жовтки, натерти їх на найдрібнішій тертці. Посипати зверху білком та сформувати пузо із жовтка.

Очі зробити з маслини. Вуха, хвостик і усмішку зробити з вареної моркви. Копитця та ніздрі вирізати з шинки, а ріжки зробити з твердого сиру.

Салат "Олів’є" з сьомгою і креветками

  • Сьомга охолоджена - 200 г
  • Креветки - 100 г
  • Огірок солоний - 1-2 шт.
  • Свіжий огірок - 1 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Картопля - 2-3 шт.
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Консервований зелений горошок - 100 г
  • Майонез - 3 ст. л.
  • Сіль - за смаком
  • Спеції - за бажанням

Моркву і картоплю заздалегідь зварити в шкірці, остудити і почистити. Також зварити у підсоленій воді яйця, остудити й почистити. Креветки відварити і охолодити, очистити.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиЯйця нарізати дрібними кубиками і перекласти в миску. Туди ж відправити консервований горошок.

Очищену моркву та картоплю нарізати дрібними кубиками, додати в салатник. Додати свіжий і солоний огірок, нарізані кубиками.

Сьомгу нарізати невеликими шматочками, вийняти кісточки, якщо є. Додати до решти продуктів.

Креветки розрізати на декілька частин і також відправити в миску.

Посолити салат, додати за бажанням спеції й заправити майонезом. Салат можна подавати порційно або в загальному гарному салатнику.

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Автор: УНІАН