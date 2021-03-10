Карбонара - це класична страва італійської кухні, широко відома у всьому світі. Ця ситна паста з яскравим смаком традиційно готується з довгих спагетті, соусу на основі пармезану і сиру пекоріно романо, і гуанчіале - сиров'ялених свинячих щік. За межами Італії деякі інгредієнти пасти вважаються делікатесами, тому гуанчіале замінюють беконом з великими прожилками сала. Іноді в пасту додають вершки, гриби, курку та інші продукти.
Класична паста карбонара
- Спагетті - 250 г.
- Бекон - 200 г.
- Оливкова олія - 1 ст. л.
- Пармезан - 30 р.
- Часник - 2 зубчики.
- Яйця - 3 шт.
- Чорний мелений перець, сіль.
Спагетті варити в підсоленій воді до стану al dente - для цього їх потрібно варити приблизно на 2 хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Часник очистити і розчавити. Обсмажити кілька хвилин на оливковій олії, щоб вона просочилася запахом часнику, і прибрати.
Бекон нарізати смужками. Обсмажити на оливковій олії після часнику до золотистої скоринки. Білки яйця відокремити від жовтків. Білки вам не знадобляться. Жовтки до однорідності збити з меленим перцем і сіллю. Пармезан натерти на дрібній тертці і перемішати з жовтками. Якщо соус вийшов занадто густий, додати в нього невелику кількість рідини, в якій вариться паста. Соус повинен бути по консистенції як густа сметана.
Спагетті відкинути на друшляк і відразу перемішати з підсмаженим беконом і яєчно-сирним соусом. Рівномірно перемішати інгредієнти і подавати пасту відразу ж. Соус дійде до готовності від жару гарячої пасти. Іноді в миску з пастою зверху викладають сирий жовток, щоб він обволікав спагетті.
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