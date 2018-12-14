Нардеп допоміг легендарній харків'янці переїхати з гуртожитку в квартиру

Дворазова чемпіонка світу з карате Вікторія Соколова переїхала з аварійного гуртожитку до власної квартири. Про це Соколова мріяла багато років. Харків'янка дякує народному депутату України Олександру Грановському.

Історію каратистки Вікторію Соколової вперше розповіли ЗМІ в кінці 2016 року. Тоді харків'янка провела екскурсію для журналістів гуртожитком, в якому жила разом з бабусею більше 20 років. Будинок побудований ще в 1936 році, знаходиться в аварійному стані і потребує постійного ремонту.

У коментарі виданню «Таймс Харків» Вікторія Соколова розповіла, що накопичити на власне житло їй не вдавалося, тому що практично всі гонорари використовувала для допомоги своїй багатодітній родині.

На допомогу з боку спортивних організацій каратистка не розраховувала - вони ледве зводять кінці з кінцями. Зрушити ситуацію з «мертвої точки» допоміг народний депутат України Олександр Грановський, з яким Вікторія зустрілася в середині жовтня. На зустрічі дівчина розповіла про свою проблему. «Він вислухав мене і відповів, що допоможе. А через два місяці я переїхала до власної квартири...», - каже дівчина.

Сам Грановський від коментарів відмовився.

Вікторія Соколова - володар чорного поясу з карате, призер України, Європи, дворазова чемпіонка світу.