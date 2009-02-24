Президент запитує в КС щодо скасування рішень про призначення суддів

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо офіційного тлумачення положень Основного Закону, які стосуються можливостей скасування рішень про призначення та обрання суддів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом, подання передано на вивчення до Секретаріату Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України звернувся до КС з поданням, у якому просить дати офіційне тлумачення положенням пункту 26 частини першої статті 85, пункту 22 частини першої статті 106, частини п`ятої статті 126, статті 149 Конституції України в контексті питання, в який спосіб має діяти орган, що обрав або призначив суддю на посаду, в разі встановлення після набуття суддею повноважень обставин, що унеможливлювали його призначення (обрання) на посаду або перебування на такій посаді.

Підставою для звернення до КС є неоднозначність розуміння органами державної влади, посадовими особами названих положень Конституції при вирішенні питань щодо скасування рішень про призначення (обрання) суддів.