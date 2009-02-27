Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує створити робочу групу з розробки пакету законопроектів, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час проведення у Верховній Раді наради з питань розвитку місцевого самоврядування за участі голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що ВР має ухвалити низку документів, зокрема, щодо асоціації органів місцевого самоврядування, внести зміни до Бюджетного кодексу, прийняти законопроект щодо місцевих податків і зборів тощо.

Водночас, за її словами, ухвалення цих документів має відбутися найближчим часом, і по всім ним потрібна консолідована позиція представників органів місцевого самоврядування та інших гілок влади.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що бажано, аби всі ці закони були ухвалені вже наступного четверга, 5 березня.

«Або ми і далі будемо затягувати, або ми вийдемо на узгоджений варіант», - сказала прем’єр-міністр.