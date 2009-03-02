Опротестовано запровадження платної телефонної лінії при КМДА

Прокуратура міста Києва опротестувала введення платної лінії телефонного зв’язку “Call-центру” при Київській міській державній адміністрації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Прес-служба нагадує, що в липні 2006 року при КМДА було створено інформаційно-довідкову службу “Дзвінковий центр”, або “Call-центр”, зателефонувавши в який громадяни мали можливість отримати безоплатні інформаційно-довідкові послуги, повідомити про аварійну ситуацію або житлово-комунальні проблеми, поскаржитися на бездіяльність посадовців тощо.

Проте вже з лютого 2009 року в “Сall-центрі” за номером 89001025000 запроваджено платну телефонну лінію для громадян, що мають наміри отримати консультації чи подати скарги.

У прокуратурі наголошують, що такими діями КМДА порушила конституційні права громадян, а також вимоги ст. 21 Закону України “Про звернення громадян”, якими визначено, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об`єднання громадян і посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Прокуратура столиці у своєму протесті вимагає припинити діяльність платної телефонної лінії “Call-центру” при КМДА і розгляд звернень привести відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”.